На Луганщині росіяни масовано обстріляли логістичні шляхи та деокуповані села

Окупанти масовано обстріляли з РСЗВ та гелікоптера логістичні шляхи та деокуповані території Луганщини. Прогриміло щонайменше 30 вибухів у Макіївці, Невському та Новолюбівці.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди.

"У Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо. По Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град", — ідеться у повідрмленні.

Також під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Куземівка та Стельмахівка. Також, упродовж доби ворог здійснив 17 атак на Куп’янському та Лиманському напрямках.