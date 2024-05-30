У Тисі виявили тіло 10-го з початку травня потопельника

Сьогодні, 30 травня, близько опівдня в річці Тиса, що на Закарпатті, виявити тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.Наразі особа загиблого встановлюється.
Це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.
- У середині травня із тиси витягнули тіло 42-річного чоловіка у гідрокостюмі, якого несло течією.
- Впродовж 6 травня на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Особи двох із них встановили: це чоловіки 20 і 28 років.