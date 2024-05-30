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У Тисі виявили тіло 10-го з початку травня потопельника

Про знахідку українських прикордонників повідомили румунські колеги.

У Тисі виявили тіло 10-го з початку травня потопельника
У Тисі виявили потопельника
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 30 травня, близько опівдня в річці Тиса, що на Закарпатті, виявити тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді. 

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.Наразі особа загиблого встановлюється.

Це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.

  • У середині травня із тиси витягнули тіло 42-річного чоловіка у гідрокостюмі, якого несло течією. 
  • Впродовж 6 травня на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Особи двох із них встановили: це чоловіки 20 і 28 років. 
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