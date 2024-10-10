Добавки вітаміну D можуть допомогти покращити тиск та рівень холестерину – дослідження

Люди, які приймали добавки вітаміну, мали кращий кров’яний тиск, рівень колестерину та рівень глюкози в крові натще. Деякі групи досягли навіть кращих результатів, наприклад ті, у кого був дефіцит вітаміну D або нижчий індекс маси тіла.

Дослідження, опубліковане в журналі Engineering,виявили, що для досягнення цих переваг потрібна середня щоденна доза 3320 міжнародних одиниць (МО), пише Healthline.

Учасники дослідження, які вживали вітамін D, мали кращий артеріальний тиск (як систолічний, так і діастолічний), загальний холестерин, рівень глюкози в крові натщесерце, гемоглобін A1C та рівень інсуліну в крові натще.

Однак ефект був сильнішим людей похилого віку, людей з нижчим вихідним рівнем вітаміну D, людей з нижчим індексом маси тіла (ІМТ) і тих, хто приймав добавку довше. Особливо це стосується вимірювань рівня глікемії.

Автори дослідження додатково підкреслили важливість надання кожній людині індивідуальної дози, враховуючи ці відмінності у відповіді.

Вчені кажуть, що їхні висновки свідчать про те, що більш високі рівні вітаміну D можуть бути необхідні для підтримки здоров’я серцево-судинної системи зокрема в людей із ожирінням, людей похилого віку.

Вчені проаналізували 99 досліджень, які включали 17 656 учасників віком від 6 до 75 років, із середнім віком 50,35. Їхній аналіз показав, що в цілому прийом вітаміну D покращив усі показники серцево-судинного здоров’я в усього населення.

Групи, які отримали найбільшу користь: ті, хто мав дефіцитом вітаміну D, нижчий ІМТ понад 30 кг/м2 (без ожиріння), люди віком 50 років і старше, ті, хто вживає добавки вітаміну D більше трьох місяців.

Без показів лікаря і перевірки поточного рівня вітаміну в себе добавки краще не купувати і не приймати.

Управління дієтичних добавок Національного інституту охорони здоров’я США стверджує, що рекомендована кількість вітаміну D для дорослих 19-70 років – 600 МО щодня. Ця кількість зростає до 800 МО у віці старше 70 років. До 4000 МО щодня вважається безпечним. Все, що вище, слід приймати тільки під наглядом лікаря.

Найкращим же способом отримувати вітамін є сонце і відповідна їжа. Наприклад, 10-30 хв прогулянки на вулиці кілька разів на тиждень. Так само вітамін є у жирній рибі, молочних продуктах, яєчних жовтках.