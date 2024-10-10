Які приватні медичні лабораторії найпопулярніші серед українців і як часто ними користуються – опитування

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною компанією Active Group разом із аналітичним центром Experts Club, пише Інтерфакс-Україна.
Дослідження проведели в липні індивідуальним інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 600 респондентів.
Перша десятка за популярністю має такий вигляд:
- Synevo відвідували 39,5% респондентів
- Діла – 15,5%
- Ескулаб – 9,3%
- Invivo – 6,1%
- Дніпролаб – 4,8%
- Медіан – 2,5%
- Медлаб – 4,5%
- ДНК-лабораторія – 2,3%
- Юнімед – 2,3%
- Нова діагностика – 2%
Загалом, послугами приватних медичних лабораторій від п'яти до 10 разів на рік користуються близько 7,7% українців. Менше п'яти разів на рік – 32,7% українців.
Менше разу на рік – 34,8% респондентів, не відвідують узагалі 22,5%.
51,4% респондентів взагалі не відвідували приватні медлабораторії.
Відповідаючи на запитання, які аспекти роботи приватних лабораторій потребують поліпшення, 69,8% респондентів відповіли, що це вартість послуг, 31,8% - точність результатів, 15,2% - швидкість обслуговування, 12,5% - умови в лабораторії, 11,8% - ввічливість персоналу.