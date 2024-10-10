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Які приватні медичні лабораторії найпопулярніші серед українців і як часто ними користуються – опитування

До трійки найбільш відвідуваних за останні два роки лабораторій в Україні увійшли Synevo, Діла та Ескулаб.

Які приватні медичні лабораторії найпопулярніші серед українців і як часто ними користуються – опитування
Аналіз крові
Фото: Freepik

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною компанією Active Group разом із аналітичним центром Experts Club, пише Інтерфакс-Україна.

Дослідження проведели в липні індивідуальним інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 600 респондентів.

Перша десятка за популярністю має такий вигляд:

  1. Synevo відвідували 39,5% респондентів
  2. Діла – 15,5%
  3. Ескулаб – 9,3%
  4. Invivo – 6,1%
  5. Дніпролаб – 4,8%
  6. Медіан – 2,5%
  7. Медлаб – 4,5%
  8. ДНК-лабораторія – 2,3%
  9. Юнімед – 2,3%
  10. Нова діагностика – 2%

Загалом, послугами приватних медичних лабораторій від п'яти до 10 разів на рік користуються близько 7,7% українців. Менше п'яти разів на рік – 32,7% українців.

Менше разу на рік – 34,8% респондентів, не відвідують узагалі 22,5%.

51,4% респондентів взагалі не відвідували приватні медлабораторії.

Відповідаючи на запитання, які аспекти роботи приватних лабораторій потребують поліпшення, 69,8% респондентів відповіли, що це вартість послуг, 31,8% - точність результатів, 15,2% - швидкість обслуговування, 12,5% - умови в лабораторії, 11,8% - ввічливість персоналу.


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