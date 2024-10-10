Які приватні медичні лабораторії найпопулярніші серед українців і як часто ними користуються – опитування

До трійки найбільш відвідуваних за останні два роки лабораторій в Україні увійшли Synevo, Діла та Ескулаб.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною компанією Active Group разом із аналітичним центром Experts Club, пише Інтерфакс-Україна.

Дослідження проведели в липні індивідуальним інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 600 респондентів.

Перша десятка за популярністю має такий вигляд:

Synevo відвідували 39,5% респондентів Діла – 15,5% Ескулаб – 9,3% Invivo – 6,1% Дніпролаб – 4,8% Медіан – 2,5% Медлаб – 4,5% ДНК-лабораторія – 2,3% Юнімед – 2,3% Нова діагностика – 2%

Загалом, послугами приватних медичних лабораторій від п'яти до 10 разів на рік користуються близько 7,7% українців. Менше п'яти разів на рік – 32,7% українців.

Менше разу на рік – 34,8% респондентів, не відвідують узагалі 22,5%.

51,4% респондентів взагалі не відвідували приватні медлабораторії.

Відповідаючи на запитання, які аспекти роботи приватних лабораторій потребують поліпшення, 69,8% респондентів відповіли, що це вартість послуг, 31,8% - точність результатів, 15,2% - швидкість обслуговування, 12,5% - умови в лабораторії, 11,8% - ввічливість персоналу.



