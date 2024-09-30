Уже майже 1900 медзакладів України пошкодили або знищили російські атаки – МОЗ

Майже 1900 медзакладів побиті або зруйновані росіянами за майже три роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє МОЗ.

“Порушуючи всі норми Женевських конвенцій, від початку війни росіяни пошкодили 1663 об’єкти медзакладів та зруйнували вщент – ще 222”, – заявив МОЗ.

Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, на цей час росіяни пошкодили 214 автівок швидкої, знищили 261 та захопили 125.

Наразі повністю відновили 532 об’єкти медзакладів та ще 353 – частково.

Найбільше об’єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади, які були звільнені від окупації, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.