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Уже майже 1900 медзакладів України пошкодили або знищили російські атаки – МОЗ

Майже 1900 медзакладів побиті або зруйновані росіянами за майже три роки повномасштабної війни.

Уже майже 1900 медзакладів України пошкодили або знищили російські атаки – МОЗ
Фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє МОЗ.

“Порушуючи всі норми Женевських конвенцій, від початку війни росіяни пошкодили 1663 об’єкти медзакладів та зруйнували вщент – ще 222”, – заявив МОЗ. 

Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. 

Крім того, на цей час росіяни пошкодили 214 автівок швидкої, знищили 261 та захопили 125.

Наразі повністю відновили 532 об’єкти медзакладів та ще 353 – частково.

Найбільше об’єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади, які були звільнені від окупації, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. 

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