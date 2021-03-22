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Українська економіка у 2020 році скоротилася на 4%

Падіння ВВП виявилося меншим від прогнозованого.

У 2020 році реальний валовий внутрішній продукт України зменшився на 4,0% порівняно з 2019 роком.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Номінальний ВВП становив 4 194,1млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 100 469 грн.

У жовтні-грудні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт зменшився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 1 301,539 млрд гривень (у фактичних цінах). Порівняно з третім кварталом 2020 року ВВП збільшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактора і без урахування тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим та м.Севастополя).

За перший квартал 2020 року ВВП зменшився на 1,2%, до 854,051 млрд гривень, за другий - на 11,2%, до 875,340 млрд гривень, за третій - на 3,5%, до 1 163,172 млрд гривень.

Раніше міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що ВВП України у січні-лютому впав на 2,2%, але за підсумками року очікується зростання економіки на 4,6%. Він нагадав, що минулого року уряд прогнозував падіння економіки на 4,8%, але за фактом воно було меншим - тільки 4,2%.

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