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Поліцейському оголосили підозру через рік після нападу на журналіста Кутєпова

Патрульного підозрюють в умисному перешкоджанні законній діяльності журналіста та пошкодженні його майна.

Поліцейському оголосили підозру через рік після нападу на журналіста Кутєпова
Богдан Кутепов после нападения на него полицейского
Фото: twitter.com/HromadskeUA

Патрульному поліцейському, у якого в квітні минулого року виник конфлікт із журналістом hromadske Богданом Кутєповим на мітингу під Кабінетом Міністрів, оголосили підозру.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що поліцейського підозрюють в умисному перешкоджанні законній діяльності журналіста та пошкодженні його майна (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 КК України).

Встановлено, що наприкінці квітня 2020 року під час прямого ефіру з акції протесту підприємців поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон і переламав стабілізатор, який використовувався для відеозйомки, інформують у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Також поліцейський не представився журналісту, не роз’яснив йому вимоги щодо обмежень пересування у зв’язку із карантинними обмеженнями через COVID-19.

Пояснення журналіста у законності своїх професійних дій, зокрема що вибір локації у зеленій зоні зумовлений службовою необхідністю - пошуком кращого ракурсу ведення відеозйомки, поліцейський проігнорував та виштовхнув його на тротуар.

Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

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