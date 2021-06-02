Печерський суд наклав арешт на майно Шарія, - ЗМІ

Під арешт потрапили нерухомість в Іспанії і кілька банківських рахунків.

Суд арештував майно підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомив головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні Печерський суд наклав арешт на майно пропагандиста Анатолія Шарія, який фінансується Російського федерацією, який виконує інформаційні замовлення проти України", - написав журналіст у фейсбуці.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, арешт накладено на такі об'єкти, які придбав Шарій на російські гроші:

вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Шарію Анатолію;

житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Шарію Анатолію;

банківські рахунки в іспанському «Caixabank» (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;

банківський рахунок в російському «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;

банківський рахунок в «East-West United Bank S.A.» (Адреса головного офісу: Бульвар Йосифа ІІ, 10, L - 1840, Люксембург).

Суд також прийняв рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю в «Hsbc Bank Canada» (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада.

Нагадаємо, у лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій.

Шарія викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінило неявку на допит як переховування від слідства.

Блогера запросили до СБУ на 22 лютого, але він не з'явився. Адвокат повідомив, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки що не можливе.

У СБУ зазначили, що розцінюють неявку Шарія на допит як переховування від слідства. Після другої неявки Шарія оголосили у державний розшук.

1 березня у СБУ повідомили, що скерували до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.

Днями стало відомо, що Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата.