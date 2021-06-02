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ВАКС заочно заарештував ексголову правління ПриватБанку Дубілета

Запобіжний захід йому призначили заочно.

ВАКС заочно заарештував ексголову правління ПриватБанку Дубілета
Олександр Дубілет
Фото: forbes.net.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.

Про це повідомляє Центр протидії Корупції з посиланням на судове рішення.

Зазначається, що з огляду на те, що Дубілет перебуває за межами України та оголошенийу міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження". 

“Рішення слідчого судді означає, що підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося у відповідності до норм кримінального процесуального законодавства”,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Дубілет був головою правління Приватбанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Також він є підозрюваним за ще одним епізодом про виведення з ПриватБанку 136 млн гривень. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

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