Суд арештував затриманого за хабар ексзаступника голови Чернігівської ОДА з заставою 4,4 млн гривень

Печерський районний суд Києва 3 червня обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Чернігівської ОДА Олександру Савченку, якого напередодні затримали за підозрою в отриманні 160 тисяч доларів.

За рішенням суду Савченка та його ймовірного спільника взяли під варту строком на 60 діб - до 30 липня. Вони можуть вийти на волю під заставу 4,4 млн гривень кожен.

Савченку, якого звільнили з посади одразу після затримання, закидають отримання 160 тисяч доларів від претендента на приватизацію готелю "Слов'янський" в Новгороді-Сіверському, стартова вартість якого становить понад 26 млн гривень.

Фото: privatization.gov.ua

За даними слідства, заступник голови Чернігівської ОДА нібито обіцяв забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Чиновника затримали разом з ймовірним спільником, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель Слов’янський" та познайомив його з учасником торгів.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.