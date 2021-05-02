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Таджикистан та Киргизстан домовились завершити встановлення державного кордону

За підсумками засідання сторони підписали спільний протокол.

Фото: gov.kg

Урядові делегації Киргизстану і Таджикистану взяли участь у засіданні з делімітації та демаркації киргизько-таджицької державного rордону.

Про це повідомляє пресслужба уряду Киргизстану.

В ході зустрічі "відбувся грунтовний обмін думками щодо подальших дій, спрямованих на врегулювання ситуації на киргизько-таджицької державному кордоні".

"Глави делегацій Киргизької Республіки і Республіки Таджикистан висловили повне взаєморозуміння щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту на киргизько-таджицькому державному кордоні. Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками засідання сторони підписали спільний протокол. 

Нагадаємо, що конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном почався 28 квітня через воду. Внаслідок збройного зіткнення загинули 33 громадянина Киргизстану та щонайменше 15 громадян Таджикистану.

У суботу, 1 травня, Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення вогню і відведення військ.

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