В Афганістані внаслідок загоряння десятків бензовозів із нафтою загинули щонайменше семеро осіб

Анонімні джерела в службах безпеки стверджують, що пожежа почалася від удару ракети "Талібану", але терористи це заперечують.

У столиці Афганістану Кабулі в неділю трапилися пожежі з десятками бензовозів із нафтою. Вогонь поширився на значну площу і призвів дл вимкнення електрики в декількох районах. Відомо щонайменше про сімох загиблих, пише Reuters.

Танкери стояли на півночі Кабула, ушкодження отримали 14 осіб. Влада міста заявила про стан підвищеної готовності через очікування атак з боку талібанів.

Два джерела у службах безпеки повідомили, що вогонь, ймовірно, виник у результаті удари ракет "Талібану", однак терористичне угрупування це заперечує.

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив, що причина пожежі ще встановлюється. "Талібан" виступає проти рішення США вивести війська з Афганістану до 11 вересня поточного року, бо експрезидент США Дональд Трамп обіцяв зробити це до 1 травня.

Нагадаємо, що 30 квітня Сполучені Штати почали процес виведення військових з Афганістану. Територію країни вже покинули більше 100 військовослужбовців з 2500, які там були розміщені. Докладніше про процес читайте в матеріалі LB.ua "Войска США покидают Афганистан. Конец самой длительной американской войны".