Арка Дарвіна - одне з найпопулярніших місць у світі для дайверів.

Природне вулканічне утворення, відоме як Арка Дарвіна на одному з Галапагоських островів, зруйнувалося - від нього залишилося лише два стовпи.

Міністерство охорони навколишнього середовища Еквадору, до чиєї юрисдикції належать острови, заявило, що все сталося через "природну ерозію", передає ВВС.

Арка Дарвіна - одне з найпопулярніших місць у світі для дайверів. Це вершина вулканічної скелі, яка на сотні метрів занурена в океан. Тисячі років ерозії перетворили її на природній "міст", але зараз ця ж ерозія і зруйнувала його.

Фото: twitter.com/QuasarEx/ Арка Дарвіна до падіння її частини

Фото: refractor /Flickr

Арка Дарвіна знаходиться неподалік від безлюдного скелястого острова Дарвіна - одного з найменших островів Галапагоського архіпелагу в Тихому океані. Ці острови лежать за 900 км на захід від узбережжя Еквадору й на них поширюється юрисдикція цієї країни. На чотирьох найбільших островах проживає близько 30 тис. людей.

Всього ж архіпелаг складається з 234 островів, острівців та скель вулканічного походження.

Арка Дарвіна та однойменний острів поруч названі на честь британського вченого Чарльза Дарвіна, який розробив теорію еволюції. Вважається, що ключовими для його усвідомлення еволюції та природного відбору стали кілька тижнів, які Дарвін провів на Галапагоських островах у вересні 1835 року.