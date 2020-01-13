Власти Австралии выделят $50 миллионов на восстановление природы

Правительство Австралии выделит $50 млн на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Австралии Сюзанна Лей в инстаграме.

"Сегодня я объявила о выделении $50 млн в качестве чрезвычайной меры по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки немедленной работы по охране дикой природы ученых, экологов, общин и землеустройств для планирования долгосрочных мер относительно защиты и восстановления", - заявила она.

Нмпомним, по данным профессора факультета естественных наук из университета Сиднея Криса Дикмана, в Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

Кроме того, в Австралии на районы пострадавшие от пожаров сбросили тысячи килограммов овощей. Акцию назвали "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия.