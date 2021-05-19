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Блінкен в Ісландії зустрінеться з головою МЗС Росії Лавровим

Очікується, що темою обговорення стане можлива зустріч Байдена з Путіним.

Блінкен в Ісландії зустрінеться з головою МЗС Росії Лавровим
Фото: kmu.gov.ua

Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу вперше зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

Про це повідомив офіційний представник держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього заключного заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - сказав Прайс.

У МЗС Росії зазначили, що особиста зустріч Лаврова і Блінкена була організована для обговорення "ключових питань взаємовідносин та міжнародного порядку денного". Очікується, що темою обговорення стане можлива зустріч президента США Джо Байдена і Володимира Путіна.

Нагадаємо, російсько-американські відносини погіршилися через твердження Вашингтона про втручання Москви у вибори і участь у кібератаках, загострення ситуації на сході України і вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Обидві сторони запровадили хвилю санкцій і контрсанкцій.

13 квітня Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні". 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак, точної дати не назвав.

Свої майданчики для зустрічі вже запропонували Фінляндія, Австрія та Ісландія. Також, за інформацією джерел російських ЗМІ, найбільш імовірним місцем зустрічі є Швейцарія.

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