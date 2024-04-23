У Бериславі окупанти скинули вибухівку із безпілотника. Постраждав чоловік

Російська армія атакувала Берислав Хесронської області. Окупанти скинули на населений пункт вибухівку із безпілотника. Постраждав 63-річний місцевий житель.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Сьогодні зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель", – зазначили у адміністрації.

Чоловіка госпіталізували із вибуховою травмою, контузією, пораненням рук та тулуба. Потерпілому надається меддопомога.

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинуло двоє осіб, ще шестеро отримали поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.