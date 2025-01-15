На Херсонщині росіяни пошкодили будинки, газогін і поранили 7 людей

У Херсонській області через ворожі обстріли пошкоджені будинки, авто та газогін. Поранені 7 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Велетенське, Зимівник, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Придніпровське, Дар’ївка, Садове, Токарівка, Микільське, Іванівка, Берислав, Ольгівка, Миколаївка, Зміївка, Урожайне, Михайлівка, Бургунка, Монастирське, Дудчани, Львове, Новотягинка, Новоберислав, Тягинка, Понятівка, Одрадокам’янка, Вірівка, Новокаїри, Золота Балка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчу споруду,гаражі та приватні автомобілі.