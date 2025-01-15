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Від російських атак постраждали 12 населених пунтів у Запорізькій області

Ворог завдав по області 466 ударів. 

Від російських атак постраждали 12 населених пунтів у Запорізькій області
Наслідки атаки у Запорізькій області, фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомили у ОВА, ворог здійснив 3 авіаційних удари по Новоандріївці та Преображенці. 

271 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

Наслідки обстрілу
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу

179 артобстрілів завдав ворог по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Лугівського, Новодарівки та Ольгівського. 

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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