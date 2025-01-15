Від російських атак постраждали 12 населених пунтів у Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомили у ОВА, ворог здійснив 3 авіаційних удари по Новоандріївці та Преображенці.

271 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу

179 артобстрілів завдав ворог по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Лугівського, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.