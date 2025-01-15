Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку

Росія вранці середи 15 січня розпочала чергову масовану повітряну атаку проти України. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку близько 5:53.

Станом на 8 ранку тривога діяла для всієї України, відбої почалися близько 8:15. Судячи з повідомлень Повітряних сил, ворог застосував різні типи ракет, зокрема крилаті та балістичні.

Велику кількість ракет росіяни спрямували на західні області України. Зокрема, військові наголошували на небезпеці для Стрия, Львова, Коломиї. Однак була загроза і для інших регіонів, в тому числі Сумської, Черкаської, Чернігівської, Київської та Харківської областей.

У зв'язку з атакою в Україні застосували превентивні відключення світла. Укренерго повідомило, що аварійно вимкнули світло у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.