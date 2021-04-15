Меркель долучиться до переговорів Макрона та Зеленського через відеозв'язок, - ЗМІ

Це будуть повноцінні переговори у тристоронньому форматі.

Під час перебування Володимира Зеленського в Парижі канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь у переговорах із Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном у відеоформаті.

За словами джерела видання ZN.UA, це будуть повноцінні переговори у тристоронньому форматі за участю Зеленського, Макрона та Меркель.

"Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна - розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини", - заявило джерело видання.

Як повідомляли, президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном. Візит пов'язаний із зростанням напруженості в Україні через стягнення військ РФ на кордоні з Україною. Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

30 березня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції закликали припинити вогонь на Донбасі. Натомість президент РФ висловив “серйозне занепокоєння” у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення. Путін звинуватив Україну у відмові від виконання досягнутих у липні 2020 року мирних домовленостей.

В Офісі президента України повідомляли про плани організувати тристоронню розмову лідерів трьох держав "нормандського формату" - Володимира Зеленського, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона.