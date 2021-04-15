"Байден в дії", - Порошенко відреагував на нові санкції проти Росії

Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року

Експрезидент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за введення нових санкцій проти Росії. Про це Порошенко написав у своєму фейсбуці.

Байден в дії!.. Нові санкції проти Росії, у тому числі за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні. Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Україна повинна, в координації з іншими нашими партнерами, негайно приєднатися до американських санкцій єдиним фронтом. У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності Вільного світу. Світу, з яким пов’язуємо наше майбутнє", - написав Петро Порошенко.

Нагадаємо, під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Серед них - кілька осіб та організацій, пов'язаних з "поваром Путіна" Євгеном Пригожиним.

Також обмеження торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам.

Це військовий технополіс "ЭРА" в Анапі, АО "Пасіт", Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв та автоматики безпеки ("Спецвузавтоматика"), ТОВ "Необіт", АО "АСТ" і АО "Позитив Текнолоджиз".

Ще п'ять фізичних і три юридичні особи потрапили під санкції через окупацію Криму Росією.

Це проєктна організація "Ленпромтранспроект", "Дирекція з будівництва залізниці Беркатіт-Томмот-Якутськ" та генеральний директор "Мостотреста" Леонід Риженькін (за участь в будівництві Керченського мосту), Сімферопольське СІЗО-1 (за порушення прав людини), міністри окупаційної адміністрації Ларіса Кулініч і Павло Каранда, начальник кримського управління ФСБ Леонід Михайлюк та начальник кримського управління Слідчого комітету Володимир Терентьєв (як представники окупаційної влади).

Внесення цих осіб до санкційних списків передбачає блокування їх активів на території США. Американським громадянам заборонено співпрацю з ними.

З Вашингтону вишлють десять російських дипломатів.

Санкції також торкнуться державного боргу Росії. З 14 червня американським інвесторам буде заборонено купувати державні облігації, випущені російським Центробанком, Міністерством фінансів чи Фондом національного добробуту.