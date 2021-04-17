ФСБ Росії затримала українського консула
ФСБ Росії затримала українського консула
ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
ГоловнаСвіт

Росія дзеркально відсилає польських дипломатів

"У Варшаві “підспівали” Адміністрації США", йдеться у заяві російського МЗС.

Росія дзеркально відсилає польських дипломатів
Фото: detector.media

Росія оголосила про висилку п'яти польських дипломатів у відповідь на дії Польщі.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ "про заходи у відповідь у зв'язку з ворожими діями США".

"Звернули увагу, як швидко в Варшаві “підспівали” Адміністрації США, зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів. У свою чергу, з Росії будуть видворені п'ять польських дипломатів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у четвер, 15 квітня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. З Вашингтону також вишлють десять російських дипломатів.

Польща підтримала це рішення та оголосила трьох російських дипломатів "персонами нон-грата".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також