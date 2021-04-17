Росія дзеркально відсилає польських дипломатів

"У Варшаві “підспівали” Адміністрації США", йдеться у заяві російського МЗС.

Росія оголосила про висилку п'яти польських дипломатів у відповідь на дії Польщі.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ "про заходи у відповідь у зв'язку з ворожими діями США".

"Звернули увагу, як швидко в Варшаві “підспівали” Адміністрації США, зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів. У свою чергу, з Росії будуть видворені п'ять польських дипломатів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у четвер, 15 квітня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. З Вашингтону також вишлють десять російських дипломатів.

Польща підтримала це рішення та оголосила трьох російських дипломатів "персонами нон-грата".