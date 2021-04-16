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Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону України

Лідери трьох країн закликали Росію зменшити військову присутність заради деескалації ситуації.

Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону України
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на речника федерального уряду Штеффена Зайберта.

“Канцлер, Президент Макрон та Президент Зеленський обговорили, насамперед, безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні, а також на сході України. Вони поділяють занепокоєння з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною та в анексованому Криму”, - сказав речник.

За його словами, лідери трьох країн закликали Росію зменшити військову присутність заради деескалації ситуації.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський прилетів у Францію з робочим візитом. 

Напередодні візиту до Франції Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro, в якому заявив, що покладає великі сподівання на Макрона у розблокуванні "нормандського формату".

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