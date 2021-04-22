Порошенко вважає роздачу російських паспортів громадянам України фактором небезпеки

Указ Путіна про роздачу російських паспортів сотням тисяч українських громадян, який він ухвалив рівно два роки тому, є фактором додаткової небезпеки для України. Про це в ефірі телеканалів Прямий, 5 канал та Еспресо сказав експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він зауважив, що у такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії. На думку Порошенка, «паспортизація» наших громадян вимагає реакції української влади.

«Рівно два роки тому в квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна «Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО». До чого це призвело? На 1 січня півмільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт з двуглавою куркою. За ці 4 місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти», – констатував Петро Порошенко.

«У 2008 році роздачею російських паспортів в Абхазії і Південній Осетії виправдовували брутальну, пряму агресію РФ на території суверенної, незалежної і дружньої нам країни Грузії. І після цього насправді ситуація значно погіршилася», – зауважив експрезидент.

На його думку, у влади є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США.

Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції санкції проти росіян приймають, а єдина країна, яка їх не приймає, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоб побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?» – наголосив Порошенко.

Він також зауважив, що досі немає реакції влади на фактичне блокування з боку Росії акваторії Азовського моря.