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Порошенко вважає роздачу російських паспортів громадянам України фактором небезпеки

Експрезидент навів приклад Грузії.

Порошенко вважає роздачу російських паспортів громадянам України фактором небезпеки
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Указ Путіна про роздачу російських паспортів сотням тисяч українських громадян, який він ухвалив рівно два роки тому, є фактором додаткової небезпеки для України. Про це в ефірі телеканалів Прямий, 5 канал та Еспресо сказав експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він зауважив, що у такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії. На думку Порошенка, «паспортизація» наших громадян вимагає реакції української влади. 

«Рівно два роки тому в квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна «Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО». До чого це призвело? На 1 січня півмільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт з двуглавою куркою. За ці 4 місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти», – констатував Петро Порошенко. 

«У 2008 році роздачею російських паспортів в Абхазії і Південній Осетії виправдовували брутальну, пряму агресію РФ на території суверенної, незалежної і дружньої нам країни Грузії. І після цього насправді ситуація значно погіршилася», – зауважив експрезидент.

На його думку, у влади є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США.

Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції санкції проти росіян приймають, а єдина країна, яка їх не приймає, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоб побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?» – наголосив Порошенко. 

Він також зауважив, що досі немає реакції влади на фактичне блокування з боку Росії акваторії Азовського моря

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