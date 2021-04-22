ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Навального

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до керівництва Росії звільнити політика Олексія Навального до 7 червня 2021 року.

Резолюцію підтримали 105 осіб, 26 проголосували проти і 11 утрималися, передає російське агентство "Интерфакс".

У проєкті резолюції, який на початку тижня був опублікований на сайті асамблеї, говорилося, що ПАРЄ закликає звільнити Навального до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему прав людини, яке заплановане на 7-9 червня 2021 року.

ПАРЄ також закликала Москву до звільнення Навального "надати йому всю необхідну медичну допомогу і забезпечити повне дотримання його прав", включаючи обстеження лікарями за його вибором.

У тексті вказується і на можливі порушення у випадку з Навальним Європейської конвенції про права людини.

Комітет з правових питань та прав людини ПАРЄ в резолюції запропонував "запросити комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КПП) відвідати місце утримання під вартою пана Навального", а також "закликає Російську Федерацію негайно дозволити публікацію будь-якого звіту за результатами такого відвідування".

Весняна сесія ПАРЄ розпочала роботу 19 квітня. Російська делегація бере в ній участь у дистанційному форматі. Повідомлялося, що ПАРЄ обговорить ситуацію з Навальним на термінових дебатах на підставі звіту депутата Жака Міра, який розмовляв з російським опозиціонером ще до його від'їзду з Берліна до Москви 17 січня. Також передбачалося, що асамблея прийме резолюцію, проєкт якої був оприлюднений 20 квітня.

Глава російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой заявив, що Росія цю резолюцію виконувати не буде: "резолюція носить рекомендаційний характер - ось нехай і рекомендують".

Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Ситуацією з опозиціонером занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.

19 квітня на сайті управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області з'явилося повідомлення, що Навального вирішили госпіталізувати.