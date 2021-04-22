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Турчинов: Оточенню Путіна більш за все пасує образ кіплінговських «бандерлогів»

«Рішення в цій країні приймає тільки одна людина, а всі інші зобов’язані їх виконувати, не зважаючи на їх неадекватність».

Турчинов: Оточенню Путіна більш за все пасує образ кіплінговських «бандерлогів»
Фото: facebook/rnbo

Сьогодні в Росії приймає рішення одна людина, адекватність якої під великим сумнівом. Про це сказав ексголова Верховної Ради України, в.о. Президента України в 2014 році Олександр Турчинов в ефірі «5 каналу».

За його словами, всі вважали, що у своєму посланні до Федеральних Зборів Путін скаже щось принципово нове, «виходячи з тієї ситуації, яку він сам штучно створив біля українських кордонів і в світі в цілому, але знову пролунали абстрактні погрози незрозуміло кому і всім одночасно».

"Говорячи про аналогію з твором Кіплінга, яку запропонував господар Кремля, оточенню Путіна більш за все пасує образ «бандерлогів», які виконують будь-яку вказівку свого неадекватного короля мавп", – сказав Турчинов, пояснивши, що реалії зовнішньої та внутрішньої політики Росії сьогодні такі, «що рішення в цій країні приймає тільки одна людина, а всі інші зобов’язані їх виконувати, не зважаючи на їх неадекватність».

Турчинов наголосив, що в Росії вже далеко не авторитарна, а тоталітарна система влади, "яка сьогодні є реальною небезпекою для світу".

"Путін починає нахабніти, коли бачить слабкість опонентів, тому його нинішній демонстративній агресивності треба протиставити не пустопорожній піар, а реальну силу та єдність нашої країни", - резюмував Турчинов.

Нагадаємо, в посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії. За його словами, Росія хоче мати хороші стосунки з усією світовою спільнотою, але постійно стикається з хамством.

"То тут, то там чіпляють Росію, а навколо них, як навколо Шерхана, крутяться дрібні "табаки". Все як у Кіплінга. Підвивають, щоб задобрити свого суверена", - сказав Путін.

Президент РФ пригрозив, що організатори спроб замаху на "корінні інтереси безпеки" Російської Федерації "пошкодують про це так, як давно ні про що не шкодували".

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