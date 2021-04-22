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Київрада суттєво збільшила видатки на медиків та освітян, - Кличко

На сферу освіти депутати виділили додаткових 748 млн грн, на охорону здоров'я - 790,5 млн грн.

Київрада суттєво збільшила видатки на медиків та освітян, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Київрада схвалила зміни до бюджету столиці на 2021 рік: збільшено видатки на доплати медикам, зарплати освітян і транспортників, а також фінансування галузі ЖКГ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання.

«Йдеться про збільшення зарплатні столичним освітянам, про збільшення доплат київським медикам, про кошти на зарплати столичним транспортникам. А також про оновлення житлово-комунальної інфраструктури, ремонт та закупівлю ліфтів у столичні будинки і на програму співфінансування тепломодернізації будинків 70/30, оновлення міських парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків», - заявив Кличко.

Він зазначив, що на сферу освіти депутати виділили додаткових 748 млн грн, на охорону здоров'я - 790,5 млн грн, на транспорт та дорожнє господарство - 5,5 млрд грн, на ЖКГ - 1,5 млрд грн, на соціальний захист киян - 262 млн грн, на сферу культури - 261 млн грн, на фізичну культуру і спорт - 261 млн грн. Загалом, видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд гривень.

Кличко наголосив на тому, що попри складну ситуацію, міська влада робить усе можливе для підтримки киян.

«Сьогодні ми робимо все, щоб втримати ситуацію – і епідеміологічну, і економічну. Пандемія спричинила кризу, яку світ долатиме ще довго. Але необхідно, в першу чергу, підтримувати тих, від кого сьогодні залежить здоров'я і життя людей, навчання наших дітей. Та тих, хто працює на життєзабезпечення нашого міста і комфорт його мешканців. Необхідно і надалі розвивати та змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо», - підсумував Віталій Кличко.

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