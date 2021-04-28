Львівська облрада вимагає скасувати рішення про присудження Киві наукового ступеня

Таке рішення, на думку депутатів, має зупинити "знущання над українською освітою".

Львівська обласна рада просить скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові України від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту дисертації.

Відповідне звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України Львівська облрада прийняла 27 квітня, повідомляє пресслужба Львівської облради.

Зазначається, що депутати Львівської облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

“Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження”, - йдеться у зверненні.

“Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою”, - сказано у зверненні.

Депутати просять Міністерство освіти України вжити відповідних заходів та скасувати це рішення.

“Таким чином буде зупинено знущання над українською освітою!” - зазначають вони.

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Захист роботи під назвою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Журналісти проєкту Bihus.info, які дослідили роботу Киви, вказують на те, що у його дисертації вживаються вигадані терміни та міститься неправдива інформація про публікації. Так, наукова стаття Киви англійською мовою, ймовірно, була перекладена за допомогою онлайн-перекладача.