Дипломати відпрацьовують варіанти евакуації українців із сектора Гази

На консульському обліку перебуває понад 1500 українських громадян, які проживають на території конфлікту.

Нині посольство України в Ізраїлі разом із міністерствами закордонних справ України та Ізраїлю відпрацьовують варіанти евакуації українців із сектора Гази.

Про це LB.ua повідомили джерела в українському зовнішньополітичному відомстві.

Наразі фіксуються множинні звернення громадян України.

“Нині на консульському обліку перебуває понад 1500 українських громадян, які проживають на території сектора Гази. Це здебільшого жінки. Ескалація надвисока і вони бояться залишатися на цій території”, – розповіло LB.ua дипломатичне джерело.

За інформацією LB.ua, до українських консульств на території Ізраїлю надходять десятки звернень. Триває перевірка документів. Чимало українських громадян намагаються виїхати зі сектору Гази із дітьми. Ситуація ускладнюється тим, що в Ізраїлі нині повністю паралізована стратегічна транспортна інфраструктура.

“Нині в Ізраїлі усі аеропорти закрито. Нікого із Ізраїлю нині вивезти неможливо. Повітряні судна не здійснюють перельоти: ракети терористів “ХАМАС” долітають до далеких північних регіонів країни”, – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю зі Сектора Гази у ніч на суботу, 15 травня. 30 з них впали в Секторі Гази.

Помічник секретаря Державного департаменту США у питаннях Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр прибув до Ізраїлю, аби стати посередником під час чергової ескалації у регіоні.

Раніше ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.

З 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.