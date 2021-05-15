Міністри закордонних справ Молдови та Грузії відвідають Україну 17 травня

Разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою вони підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.

17 травня в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані відвідають Україну зі спільним робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що візит відбуватиметься на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

“Глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, троє міністрів підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.

Нагадаємо, очільник уряду Словаччини Едуард Геґер відвідає Україну в кінці поточного місяця.