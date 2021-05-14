«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників
Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
ГоловнаСвіт

Повністю щепленим американцям дозволили не носити маски

Обидва щеплення вже зробили близько 35% населення країни.

Повністю щепленим американцям дозволили не носити маски
Фото: EPA/UPG

Влада США заявила, що громадяни країни, що пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, зможуть в більшості випадків відмовитися від носіння масок у приміщеннях і на вулиці. Крім того, їм більше не потрібно буде дотримуватися правил соціального дистанціювання, передає ВВС.

За даними американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (СDC), обидва щеплення вже зробили майже 119 млн жителів США (або близько 35% населення країни), а одне - близько 156 млн осіб.

Експерти сподіваються, що нові правила не тільки допоможуть США повернутися до нормального способу життя, а й переконають більше число американців пройти вакцинацію.

Скасування маскового режиму для вакцинованих прокоментував президент США Джо Байден - сам він при цьому був без маски. Раніше він не одягав її під час зустрічі з республіканськими депутатами в Білому домі.

"Я думаю, це дуже важливе досягнення, прекрасний день", - сказав Байден.

"Ті, хто повністю вакциновані і можуть зняти маски, заслужили право посміхатися оточуючим - американці відомі цим у всьому світі", - додав президент і посміхнувся.

Втім, влада рекомендує носити маски в місцях великого скупчення людей, таких як громадський транспорт або лікарні. Крім того, деякі компанії і магазини як і раніше будуть вимагати від своїх співробітників і клієнтів дотримуватися маскового режиму і норм соціального дистанціювання.

Раніше мер Вашингтона висловилася на захист свого рішення заборонити танці на весіллях через карантин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також