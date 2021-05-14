Повністю щепленим американцям дозволили не носити маски

Обидва щеплення вже зробили близько 35% населення країни.

Влада США заявила, що громадяни країни, що пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, зможуть в більшості випадків відмовитися від носіння масок у приміщеннях і на вулиці. Крім того, їм більше не потрібно буде дотримуватися правил соціального дистанціювання, передає ВВС.

За даними американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (СDC), обидва щеплення вже зробили майже 119 млн жителів США (або близько 35% населення країни), а одне - близько 156 млн осіб.

Експерти сподіваються, що нові правила не тільки допоможуть США повернутися до нормального способу життя, а й переконають більше число американців пройти вакцинацію.

Скасування маскового режиму для вакцинованих прокоментував президент США Джо Байден - сам він при цьому був без маски. Раніше він не одягав її під час зустрічі з республіканськими депутатами в Білому домі.

"Я думаю, це дуже важливе досягнення, прекрасний день", - сказав Байден.

"Ті, хто повністю вакциновані і можуть зняти маски, заслужили право посміхатися оточуючим - американці відомі цим у всьому світі", - додав президент і посміхнувся.

Втім, влада рекомендує носити маски в місцях великого скупчення людей, таких як громадський транспорт або лікарні. Крім того, деякі компанії і магазини як і раніше будуть вимагати від своїх співробітників і клієнтів дотримуватися маскового режиму і норм соціального дистанціювання.

Раніше мер Вашингтона висловилася на захист свого рішення заборонити танці на весіллях через карантин.