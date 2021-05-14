Ізраїль наніс артилерійські удари у відповідь на обстріли з сектора Гази

Ізраїль задіяв артилерію та наніс нові авіаудари у п'ятницю, 14 травня, по палестинським бойовикам в секторі Гази. На п'ятий день обстрілів ізраїльські військові після опівночі заявили, що повітряні та наземні сили атакують анклав, що керується ХАМАС. Після цієї заяви послідували ракетні обстріли з Гази, пише Reuters.

Фото: EPZ/UPG Сектор Гази

Ізраїльські військові кореспонденти стверджують, що атака на анклав не була наземним вторгненням – війська вели артилерійський вогонь з ізраїльського боку від кордону. Мешканці північної Гази також заявили, що не бачили вторгнення наземних сил Ізраїлю всередині анклаву.

Звуки артилерійського вогню та ехо вибухів лунали у північній і східній частині Гази рано вранці п'ятниці. Свідки заявили, що чимало родин, які мешкають біля кордону, покинули свої домівки, деякі з них перебралися у школу ООН для притулку.

Фото: EPA/UPG Палестинська родина залишає свій дім після обстрілу, ранок 14 травня

США тим часом евакуюють працівників Пентагону в Ізраїлі як запобіжний захід на тлі тривалих обстрілів з сектора Гази.

VIDEO: Palestinians leave Gaza's Shejaiya neighbourhood after it was shelled by Israeli forces pic.twitter.com/RFz5N8ziZm — AFP News Agency (@AFP) May 14, 2021

Згідно з повідомленнями палестинських офіційних осіб, у Газі в ці дні загинули 109 людей, з них 29 - діти. Тільки за четвер загинули 52 людини. У Ізраїлі загинуло семеро осіб: солдат, який патрулював кордон з сектором Гази, п'ятеро цивільних, включно з двома дітьми, та індійський робітник. У четвер біля Тель-Авіва було поранено п'ятьох людей внаслідок потрапляння ракети в будівлю.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

12 травня члени військово-політичного кабінету Ізраїлю одноголосно затвердили рішення про продовження операції в Секторі Гази і збільшення інтенсивності нанесення ударів. Про наземне вторгнення мова поки не йде. Також командування ізраїльської армії оголосило мобілізацію 7 тисяч резервістів через ескалацію конфлікту Ізраїлю та Палестини. Солдати повинні прибути на військові бази у повній готовності.