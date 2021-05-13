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Щонайменше три ракети випущені з Лівану в бік Ізраїлю

Ізраїльські військові заявили, що ракети впали у Середземе море, не завдавши шкоди.

Щонайменше три ракети випущені з Лівану в бік Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Ліванські сили безпеки заявляють, що щонайменше три ракети були випущені з півдня Лівану в напрямку Ізраїлю.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами ліванських чиновників, які говорили на умовах анонімності, наразі невідомо, хто стоїть за нападом. Ліван також не володіє інформацією, де впали ракети.

Ізраїльські військові заявили, що ракети впали у Середземне море, не завдавши шкоди.

Відомо, що ракети були запущені з району Калей, недалеко від кордону з Ізраїлем.

Південний Ліван є місцем зосередження палестинських збройних формувань, а також впливового шиїтського угруповання "Хізболла".

За інформацією ліванських ЗМІ, до запуску ракет можуть бути причетні "палестинські угруповання".

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським сектором Газа продовжуються з 10 травня.

Через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази загинули 90 людей.

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