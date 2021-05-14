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Армія Ізраїлю атакувала систему тунелів ХАМАСу в Секторі Гази

Танки вели обстріл з території Ізраїлю, жоден ізраїльський солдат не ступив на територію Сектору Гази.

Армія Ізраїлю атакувала систему тунелів ХАМАСу в Секторі Гази

Ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.

Про це у п'ятницю, 14 травня, заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає DW.

За його словами, операція тривала близько 40 хвилин. Її метою було знищення системи тунелів у Секторі Гази, знаної також як "метро", на розбудову якої в руху ХАМАС пішли роки. Наскільки її вдалося зруйнувати, поки що не відомо.

Як підкреслив речник ЦАХАЛ, танки вели обстріл з території Ізраїлю, при цьому жоден ізраїльський солдат не ступив на територію Сектору Гази. Нагадаємо, що раніше ізраїльська армія оголосила про застосування наземних підрозділів в атаці на Сектор Гази, пізніше пояснивши, що про сухопутну операцію не йдеться.

За словами речника ізраїльської армії, починаючи з 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.

За повідомленням ЗМІ, Ізраїль відхилив пропозицію Єгипту про перемир'я.

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