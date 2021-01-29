З березня в Нацполіції з'явиться інспекція з нагляду за роботою поліцейських

Минулого року за вчинення злочинів були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.

З березня 2021 року в структурі Національної поліції України запрацює Департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що минулого року за вчинення злочинів були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.

"Я ініціював створення нового департаменту, який запрацює вже з 1 березня. Це буде головна інспекція, яка буде спостерігати за роботою всієї системи Нацполіції й аналізувати ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - сказав Клименко.

"Людське прохання: не треба вішати ярлики на весь багатотисячний колектив поліції через непорядність окремих осіб. Ми намагаємося стати кращими і працюємо над помилками", - додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно вісьмох поліцейських Павлоградського відділу (Дніпропетровська область), серед яких - начальник відділу поліції та його заступник. Правоохоронці змушували людей чинити злочини, щоб потім їх розкривати.

У 2019 році в Нацполіції з'явилася служба військових капеланів.