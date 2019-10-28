Витренко: в случае прекращения транзита в ГТС можно закачать водород

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что в случае прекращения транзита российского газа украинскую ГТС можно будет использовать для хранения и транспортировки водорода.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"Есть новейшие технологии, например, водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сказал Витренко.

Кроме того, он предполагает, что ГТС можно будет использовать для транспортировки газа из Румынии в Словакию, Польшу или Молдовую.

"Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не просто, но перспектива есть", - сказал Витренко.

При этом он признал, что альтернативные пути использования ГТС не в состоянии компенсировать потери от прекращения российского транзита.

"В ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит", - сказал он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

В "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.