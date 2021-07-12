В Україні стартували міжнародні військові навчання "Козацька булава"

Від сьогодні на базі Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів стартували міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава". Вони триватимуть по 24 липня, повідомили на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"Участь у навчаннях братимуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з з п'яти країн-партнерів", – йдеться у повідомленні.

Країни-учасниці навчань: Україна, Великобританія, Канада, США, Королівство Швеція.

Нагадаємо, з 28 червня по 10 липня в Україні проходили військові навчання "Сі Бриз". Ці навчання стали наймасштабнішими за 20 років.