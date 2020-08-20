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На Київщині посадовці Держгеокадастру вимагали 175 тис. грн хабара за реєстрацію землі зі ставком

Начальника і державного кадастрового реєстратора судитимуть за отримання неправомірної вигоди.

На Київщині посадовці Держгеокадастру вимагали 175 тис. грн хабара за реєстрацію землі зі ставком
Фото: https://www.auc.org.ua/

Посадовців терпідрозділу Держгеокадастру Київщини судитимуть за вимагання у підприємця хабара у розмірі 175 тис. грн за реєстрацію землі зі ставком.

Про це повідомляє Офіс прокурора.

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців одного з територіальних підрозділів Держгеокадастру Київщини, яких викрили на одержанні 175 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією правоохоронців, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник і державний кадастровий реєстратор одного з міжрайонних управлінь Головного управління Держгеокадастру Київської області пообіцяли підприємцеві за вказану суму оформити реєстрацію земельної ділянки зі ставком площею 1,2 га, що належить сільській громаді.

Посадовців викрили під час одержання другої частини неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року Кабінет Міністрів звільнив керівника Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика. Його звільнили відповідно до частини 1 статті 87–1 Закону України "Про державну службу", яка дозволяє змінювати керівників державних органів упродовж чотирьох місяців після зміни уряду.

А вже 10 червня Кабінет Міністрів призначив уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенка головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

Лещенко займається фермерством у селі Нагірна Жашківського району. Йому належать ТОВ "Прогрес" і ТОВ "Ілюмін". Згідно зі звітом партії "Слуга народу", Роман Лещенко пожертвував політсилі 1,6 млн на початку 2019 року.

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