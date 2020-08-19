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ДБР вручило підозру слідчому у справі "Черкаського Євромайдану"

Начальник слідчого відділу наказав притягнути до кримінальної відповідальності 7 невинних осіб.

ДБР вручило підозру слідчому у справі "Черкаського Євромайдану"
Фото: https://dbr.gov.ua/

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції – начальнику слідчого відділу Смілянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"За даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, виконуючи обов’язки заступника начальника слідчого відділення Смілянського МВ Управління МВС України в Черкаській області, за відсутності будь-яких доказів, вплинув на підлеглих слідчих і схилив їх притягнути до кримінальної відповідальності у справі «Черкаського Євромайдану» 7 невинних осіб", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ДБР, постраждалих затримали нібито за організацію масових заворушень і захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 341 КК України).

Насправді потерпілі не скоювали вказані правопорушення, їх затримали не на місці їх вчинення, а поряд з ним. Зазначених осіб за клопотанням слідчих узяли під варту.

Начальникові слідчого відділу поліції висунули підозру в:

- умисному впливі на працівників правоохоронного органу з метою домогтися прийняття ними незаконних рішень (ч. 2 ст. 343 КК України);

- організації притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднаного із фальсифікацією (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України);

- організації в особистих інтересах дій слідчих із свідомо незаконного тримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 КК України);

- незаконному перешкоджанні за попередньою змовою групою осіб проведенню зборів громадян (ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Нагадаємо, у травні стало відомо, що слідчі Управління ДБР з розслідування злочинів проти учасників Майдану завершили досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Соснівського районного суду Черкас, які зараз є адвокатами. За версією слідства, вони 25-26 січня 2014 року вчинили протиправні дії щодо 17 громадян.

Громадянам незаконно обмежили особисту свободу, в основному шляхом взяття під варту. Рішення приймалися без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень, для перешкоджання організації і проведення подальших мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, зазначали слідчі ДБР.

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