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Український віцепрем'єр відвідав повернуте Азербайджаном місто в Нагірному Карабасі

Резніков запропонував допомогу з відновленням деокупованих територій.

Український віцепрем'єр відвідав повернуте Азербайджаном місто в Нагірному Карабасі
Фото: trend.az

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в понеділок відвідав азербайджанське місто Агдам, яке майже 30 років знаходилося під контролем так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

Про це повідомило азербайджанське видання Trend.

"Я вітаю вас. Ви знаходитесь на звільненій землі, і я у вас в гостях. Мета моєї поїздки з делегацією - запропонувати руку допомоги Азербайджану у відновленні територій, а також поділитися досвідом. Ми приїхали в країну, яка є нашим другом і партнером, і у нас є чим поділитися", - цитує Резнікова видання.

Він сказав, що Україна підтримувала і буде підтримувати Азербайджан.

"Ми поважаємо територіальну цілісність Азербайджану. Вважаємо, що ніхто не має права змінювати кордони, які встановлені і визнані на міжнародному рівні. Ми завжди будемо на вашому боці. Вважаємо, що на сьогоднішній день у нас є напрямки для взаємодії і партнерства", - додав Резніков.

Нагадаємо, що 1988 року населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, якої не визнала міжнародна спільнота.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х.

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