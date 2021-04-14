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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на завтра

У порядку денному – 15 питань. 

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання о 16 годині 15 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради в Twitter.

У порядку денному зазначені 15 питань, зокрема про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях чи відмову від декларування. Також депутати розглянуть закон про конституційну процедуру, висновок щодо якого нещодавно Україні надіслала Венеціанська комісія.

Окрім цього, парламент має розглянути закон щодо розвитку інституту старост.

Фото: Верховна Рада

Нагадаємо, що два позачергові засідання відбулися у Раді вчора. У черговому режимі голосувати за закони неможливо до закінчення розгляду правок в Земельний кодекс. З 3000 поправок лишилося більше тисячі. 

Про те, як депутати голосували на двох позачергових засіданнях, читайте в матеріалі LB.ua "Рада по-новому: закрытый буфет и кварцевание". 

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