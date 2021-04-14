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Кабмін визначився з порядком проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

Іспит відбуватиметься у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.

Кабмін визначився з порядком проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Фото: Lb.ua

Кабінет міністрів України затвердив Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 14 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

Цей порядок визначає правові й організаційні засади проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти українською мовою і використовувати її під час виконання своїх службових обов'язків, і осіб, котрі мають намір отримати громадянство України.

Іспит на знання державної мови складатиметься з письмової та усної частин і відбуватиметься у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.

Методику й інструкції його проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.

Як зазначається, затвердження цього Порядку не лише сприятиме зміцненню державної єдності, а і створюватиме передумови для кар'єрного росту державних службовців.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.

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