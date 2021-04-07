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Уряд дозволив роботу хімчисток у "червоних" зонах

Також дозволено торгівлю посадковим матеріалом.

Уряд дозволив роботу хімчисток у "червоних" зонах
Фото: delaybiznes.com

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про карантинні обмеження. Зокрема уряд дозволив у "червоних" зонах торгівлю посадковим матеріалом і роботу хімчисток.

Ухвалений на засіданні 7 квітня документ вносить зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Відтак, на території регіонів, на яких установлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, дозволяється приймання відвідувачів суб’єктам господарювання, які торгують зокрема "посадковим матеріалом", а також надання послуг прання та хімчистки текстильних і хутряних виробів.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду карантин в Україні продовжено до 30 квітня. З 24 лютого він став адаптивним, країну знову поділили на зони.

За останніми даними МОЗ, у "червоній" зоні перебувають Київ і 10 областей - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Львівська, Миколаївська, Черкаська та Чернівецька.

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