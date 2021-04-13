У порядку денному,серед іншого, законопроєкти про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та розмитнення для «євроблях».

Верховна Рада 15 квітня проведе ще одне позачергове засідання. На порядку денному 15 питань. Зокрема, про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та розмитнення для «євроблях».

Про це LB.UA повідомили джерела у керівництві депутатських фракцій.

Порядок денний:

1. 4651 Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2. 4533 Проект Закону про конституційну процедуру;

3. 5058 Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;

4. 4416-1 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках;

5. 5197-2 Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України;

6. 3774 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству;

7. 4539 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій;

8. 3364-1-l Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі;

9. 5173 Проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування);

10. 4535 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост;

11. 5327 Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України";

12. 4303 Проект Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;

13. 3695 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною;

14. 4643-д Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби;

15. 4644-д Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Нагадаємо, минулого тижня в "Слузі народу" заявили, що цього тижня крім чергових, будуть щонайменше два позачергових засідання – у вівторок і четвер. Пізніше нардеп Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що, ймовірно, буде навіть три засідання.

Зал засідань парламенту вирішили кварцувати кожного пленарного дня. Для цього перерву збільшать з 30 хвилин до години.