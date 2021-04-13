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На Дарницькій ТЕЦ встановили два нових фільтри газоочистки, до кінця року буде три, – Кличко

Будівництво електрофільтрів на Дарницькій ТЕЦ розпочалося у 2018 році.

На Дарницькій ТЕЦ встановили два нових фільтри газоочистки, до кінця року буде три, – Кличко

На Дарницькій ТЕЦ вже працюють два нових електрофільтри газоочистки повітря. Загалом місто запланували встановити чотири таких фільтри, до кінця року буде запущено три з них. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час огляду нової системи очищення повітря.

Він зазначив, що у 2018 році місто розпочало будівництво електрофільтрів на Дарницькій ТЕЦ, які вловлюють пил та зменшують обсяг шкідливих викидів.

«Київ системно вирішує екологічні проблеми, що накопичувались десятками років. Ключові стратегічні підприємства мають детальний план підвищення екологічної складової. Зараз місто спільно з ТОВ «Євро-Реконструкція» працює, щоб зробити діяльність Дарницької ТЕЦ більш безпечною. Ця ТЕЦ – одна з найстаріших у столиці, постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що фільтри газоочистки вже знизили викиди від Дарницької ТЕЦ понад у два рази. На черзі – встановлення систем сіркоочистки і азотоочистки, щоб вийти на європейські показники, та відмова від золовідвалу. 

«Будівництво двох високоефективних електрофільтрів вже дало можливість знизити викиди пилу на ТЕЦ більш як удвічі. Цього року на Дарницькій ТЕЦ продовжать модернізацію. Зокрема – будівництво третього електрофільтру вартістю 129,5 млн грн. Також планують розробку проекту рекультивації золошлаковідвалу. Таким чином, Дарницька ТЕЦ буде першою вугільною ТЕЦ в Україні, що відмовиться від використання золовідвалу», – зазначив мер столиці.

Кличко нагадав, що місто вже розпочало встановлення системи хімічної очистки на заводі «Енергія» та розбудову постів моніторингу якості повітря за європейськими стандартами.

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