Законопроєкт про реформу держрегулювання містобудування доопрацюють для оперативного ухвалення, - Чернишов

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку має доопрацювати проєкт закону щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування. Наступні кроки – реєстрація проєкту Закону та його ухвалення, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Формування державної політики у сфері містобудування є одним із напрямків діяльності Мінрегіону, йдеться на сайті відомства.

Як зазначав очільник міністерства Олексій Чернишов, "Мінрегіон є платформою ефективної співпраці та фахової дискусії, зокрема стосовно питань концепції реформи містобудування та державного регулювання, необхідних законодавчих ініціатив, відкритих обговорень". Відповідні рішення та матеріали розробляються та опрацьовуються Мінрегіоном спільно з іншими міністерствами, професійними об’єднаннями, народними депутатами.

Нещодавно презентована концепція проєкту Закону є результатом співпраці на базі Мінрегіону за участі народних депутатів України, Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, представників будівельного ринку та експертного середовища.

"Розумне регулювання, як ключовий підхід запропонованої концепції, має на меті створення необхідних умов для конкурентного і прозорого ринкового середовища, дерегуляції та автоматизації послуг і, як наслідок, подолання системної корупції в цій сфері. Проєкт Закону щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування буде доопрацюваний комітетом Верховної Ради України з метою прийняття у найкоротші терміни. Ми розраховуємо на подальшу плідну співпрацю Комітету ВР з усіма учасниками, зокрема з Мінрегіоном", – наголосив Олексій Чернишов,.

Координаційна рада з вирішення проблемних питань у сфері містобудування погодила концепцію проекту Закону України та прийняла рішення рекомендувати Комітету створити робочу групу з доопрацювання. До складу робочої групи мають увійти народні депутати – члени Комітету, представники Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства цифрової трансформації.

Ключові принципи концепції:

Мінімізація паперового документообігу, розширення функціональних можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСБ).

Перегляд системи містобудівного контролю, розмежування повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

Здійснення державного містобудівного нагляду Мінрегіоном за Державною інспекцією архітектури і містобудування, уповноваженими органами містобудування та архітектури, виконавчими органами, експертними організаціями, юридичними особами та виконавцями окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

Зміна принципу прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, посилення відповідальності усіх причетних до прийняття в експлуатацію осіб, що має відображатися в акті про прийняття в експлуатацію, розширення можливостей автоматичного прийняття.

Можливість подання документів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництв стосовно об’єктів СС1 в паперовому вигляді нотаріусу або державному реєстратору, або в електронному вигляді через систему, об’єктів СС2, СС3 – через систему для автоматичної реєстрації при наявності підписаного цифровим підписом акту про прийняття в експлуатацію.

Наразі тривають консультації Міністерства розвитку громад та територій України з органами місцевого самоврядування, зокрема міськими радами деяких міст.

Нагадаємо, раніше зазначена концепція була презентована Міністром Олексієм Чернишовим на круглому столі, організованому Комітетом Верховної Ради України.