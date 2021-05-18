У ЄС послабили правила зберігання вакцини Pfizer

Нерозкриті флакони можна буде зберігати в холодильнику до місяця.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що вакцина Pfizer тепер може зберігатися при температурі холодильника набагато довше, ніж це рекомендувалося раніше. Нерозкриті флакони можна буде зберігати до місяця замість п’яти днів, як дозволялося дотепер, повідомляє BBC.

Видання зазначає, що необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer. Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.

Очікується, що ця зміна вплине на розгортання вакцинації в ЄС.

Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:

до 6 місяців при температурі від -60 до -80;

до 120 годин (5 діб) при температурі від +2 до +8;

до 2 годин при температурі до +25.

Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2 до +25.

У лютому США дозволили зберігання та транспортування вакцини Pfizer при стандартних температурах морозильної камери від -15 до -25°С протягом двох тижнів, на відміну від -80 до -60°С, що зазвичай потрібно.