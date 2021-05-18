За добу в Україні 4 095 нових випадків COVID-19, щеплено 17 232 людини

У понеділок, 17 травня, в Україні виявили 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 999 осіб, 285 пацієнтів з ковідом померли. Водночас позбутися хвороби вдалося 17 751 особі.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425) областях, Києві (425), а також у Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіло 2 160 095 осіб, побороли коронавірус 1 882 344 особи, 48 469 людей від ускладнень хвороби померли.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакциновано 17 232 людини. Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 948 332 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 27 454 особи.

Станом на 17 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.

Кількість захворювань за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;

Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;

Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;

Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;

Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;

Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;

Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;

Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;

Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;

Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;

Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;

Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;

Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;

Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;

Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;

Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;

Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;

Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;

Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;

Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;

Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;

Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;

Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;

Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.

Як повідомляли, захворюваність на коронавірус в Україні стабільно знижується восьмий тиждень поспіль.Найближчим часом частина областей може перейти в "зелену" зону.