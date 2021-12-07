Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
ГоловнаСвіт

США розглядають варіант евакуації американців з України в разі наступу РФ, – CNN

Поки такої потреби не вбачають, це лише частина плану на випадок значного погіршення ситуації. 

США розглядають варіант евакуації американців з України в разі наступу РФ, – CNN
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант потенційної евакуації американців із України в разі наступу Росії та виникнення загрози безпековій ситуації. 

Про це пише CNN з посиланням на пів дюжини джерел.

За словами співрозмовників каналу, плануванням евакуації на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон. 

"На "похмурому" брифінгу для сенаторів, проведенному посадовицею Держдепу Вікторією Нуланд у понеділок увечері, вона розповіла про пакет жорстких санкцій, які готує адміністрація на випадок можливого вторгнення Росії, але визнала, що варіант стримування у США доволі обмежений", – пише ЗМІ з посиланням на обізнаного з брифінгом співбесідника.

Досі лишається неясним, чи президент РФ ухвалив рішення про вторгнення, але він накопичив уже достатньо сил та обладнання біля кордонів, щоб вдатися до цього найближчим часом. 

Джерела підкреслили, що станом на зараз адміністрація Байдена не бачить потреби в евакуації. Обговорення цієї теми є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. Серед варіантів, які перебувають на розгляді, – невелика евакуація держслужбовців Штатів та більш масштабна за участі ширшого кола американців. 

Відповідальність за остаточне рішення щодо евакуації нестиме Державний департамент. Посадовці підкреслили, що потенційна евакуація з України не буде схожою на масовий вивіз громадян, як було в Афганістані. 

Нагадаємо, 24 листопада американське посольство в Україні оприлюднило попередження щодо незвичайної активності росіян біля кордонів. Рекомендація щодо подорожей лишилися на попередньому рівні – не їздити в Крим, на схід Донбасу і загалом утримуватися від подорожей через ковід. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також