США розглядають варіант евакуації американців з України в разі наступу РФ, – CNN

Поки такої потреби не вбачають, це лише частина плану на випадок значного погіршення ситуації.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант потенційної евакуації американців із України в разі наступу Росії та виникнення загрози безпековій ситуації.

Про це пише CNN з посиланням на пів дюжини джерел.

За словами співрозмовників каналу, плануванням евакуації на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон.

"На "похмурому" брифінгу для сенаторів, проведенному посадовицею Держдепу Вікторією Нуланд у понеділок увечері, вона розповіла про пакет жорстких санкцій, які готує адміністрація на випадок можливого вторгнення Росії, але визнала, що варіант стримування у США доволі обмежений", – пише ЗМІ з посиланням на обізнаного з брифінгом співбесідника.

Досі лишається неясним, чи президент РФ ухвалив рішення про вторгнення, але він накопичив уже достатньо сил та обладнання біля кордонів, щоб вдатися до цього найближчим часом.

Джерела підкреслили, що станом на зараз адміністрація Байдена не бачить потреби в евакуації. Обговорення цієї теми є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. Серед варіантів, які перебувають на розгляді, – невелика евакуація держслужбовців Штатів та більш масштабна за участі ширшого кола американців.

Відповідальність за остаточне рішення щодо евакуації нестиме Державний департамент. Посадовці підкреслили, що потенційна евакуація з України не буде схожою на масовий вивіз громадян, як було в Афганістані.

Нагадаємо, 24 листопада американське посольство в Україні оприлюднило попередження щодо незвичайної активності росіян біля кордонів. Рекомендація щодо подорожей лишилися на попередньому рівні – не їздити в Крим, на схід Донбасу і загалом утримуватися від подорожей через ковід.