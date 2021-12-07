Навальний у колонії почав учитися на швачку і усвідомив фемінітиви

"І сказав я сам собі: «А чи не ти, Олексію, посміювався з феміністок»".

Російський опозиціонер Олексій Навальний у колонії почав учитися на швачку.

Про це повідомляється в його соцмережах.

"Викликає мене начальство нашого табору. І каже: «Ваше, засуджений Навальний, виправлення неможливе без залучення до трудової діяльності. Ви у нас дев'ять місяців сидите, настав час уже й попрацювати». З урахуванням звільнень вакансії були такі: днювальний, кухар, пекар, підсобний робітник, ну й швейна промзона. [...] Вирішив я бути подалі від номенклатурних посад і записався в швейний цех. Ближче до «людської маси". «Значить, швачка», - мовило начальство", - розказав Навальний.

В'язнів у швейному цеху в колонії Навального називають саме швачками (російською - "швея"), у зв'язку з чим він змінив своє ставлення до фемінітивів.

"І сказав я сам собі: «А чи не ти, Олексію, тут же в інстаграмі посміювався з феміністок, які не хочуть бути "блогером" та "автором" у чоловічому роді. А хочуть "блогерками" та "авторками"». Жартував на цю тему? Казав: «Та яка різниця, що за безглузде "авторка"»? Ну а тепер життя пожартувало над тобою. Яка тобі різниця, швея ти чи швей?" - пожартував він.

"Суспільство, роблю вам запит на чоловічий рід професії "швея". Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуепсер?" - пожартував Навальний.

Нагадаємо, що в українському класифікаторі професій швачка також застосовується виключно в жіночому роді, а кравець - це окрема професійна назва роботи.

45-річний опозиційний політик Олексі Навальний з лютого 2021 року знаходиться за ґратами в Росії. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою.